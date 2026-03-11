Saltar para o conteúdo principal
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito
Dor em crescimento
O sofrimento humano não é só físico. As imagens que chegam de cenários são uma clara amostra dessa dor, retratada aqui num acampamento palestino de deslocados, em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza.

Mahmoud Issa - Reuters
