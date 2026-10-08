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Drama sem fim
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Adriel Perdomo - EPA
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Drama sem fim
Adriel Perdomo - EPA
Um grupo de migrantes resgatado ao mar chega à cidade portuária de Arrecife, nas Ilhas Canárias. As autoridades espanholas intercetaram uma embarcação com mais de uma centena de pessoas a nordeste de Lanzarote.
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