Já(pão) subiu aqui também

Um painel eletrónico exibe os preços da gasolina num posto de abastecimento na cidade de Sapporo, província de Hokkaido, no Japão. A linha superior de 189 Yenes (¥) significa que o preço do litro da gasolina 95 custa agora cerca de 1,03 euros e a gasolina 98 cerca 1,10 euros (201 ¥) , já o gasóleo ronda os 98 cêntimos (179 ¥). Um valor ainda assim bem abaixo dos preços praticados em Portugal prestes a chegar aos 2 euros em todas as categorias. Uma consequência que se deve ao encerramento efetivo do Estreito de Ormuz devido à guerra com o Irão.