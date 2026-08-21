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Luta em Seul
Imagem do dia
Mundo
Luta em Seul
Han Myung-gu - EPA
Han Myung-gu - EPA
Mundo
Luta em Seul
Han Myung-gu - EPA
Na capital sul-coreana, diante do edifício Seocho, trabalhadores da gigante tecnológica Samsung empunham cartazes. "Funcionários são pressionados a pedir demissão enquanto executivos vivem no luxo", clamam.
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