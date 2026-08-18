Após uma reunião sobre a resposta aos incêndios, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Oeiras, o primeiro-ministro voltou a sair em apoio ao ministro da Administração Interna, ao afirmar que Luís Neves está a fazer um "trabalho absolutamente extraordinário". E que quem não constata a ação do Governo está "desfasado da realidade".O país, quis sublinhar Luís Montenegro, está "sob elevado risco, o que impõe a todos deveres de cuidado para poder diminuir, tanto quanto possível, o impacto dos incêndios".O governante acrescentou que este tem sido "um ano duro".