Mulher também é democracia no Afeganistão

Uma mulher afegã, com a filha ao colo, mostra o dedo marcado com tinta depois de votar para as eleições presidenciais em Cabul, Afeganistão. As eleições presidenciais afegãs ocorrem em todo o país apesar de um alerta de segurança máxima sobre a ameaça iminente de violência por insurgências talibans. Uma paz nacional e uma economia mais forte são as principais preocupações dos eleitores afegãos, enquanto o país se dirige às urnas para sua quarta eleição presidencial desde a queda do regime taliban em 2001.