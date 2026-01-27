Saltar para o conteúdo principal
Notícias
Desporto
Televisão
Rádio
RTP Play
RTP Palco
Zigzag Play
RTP Ensina
RTP Arquivos
Em direto
Depressão Joseph. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
|
RTP
Desporto
ÁREAS
Notícias
Desporto
Açores
Madeira
SECÇÕES
País
Mundo
Política
Economia
Cultura
Vídeos
Áudios
Imagem do dia
Galerias
Infografias
ESPECIAIS
Presidênciais 2026
Autárquicas 2025
Guerra no Médio Oriente
Guerra na Ucrânia
RTP Europa
EM DIRETO
RTP Notícias
Antena1
NEWSLETTERS
O Essencial
Instale a app RTP Notícias
SIGA-NOS
Facebook
Instagram
TikTok
X
RSS
Política de privacidade
Política de cookies
Termos e condições
Contactos
© RTP, Rádio e Televisão de Portugal 2026
"Nunca mais"
Imagem do dia
Mundo
"Nunca mais"
Foto: Kacper Pempel-Reuters
Foto: Kacper Pempel-Reuters
Mundo
"Nunca mais"
Foto: Kacper Pempel-Reuters
A libertação do campo de concentração nazi de Auschwitz aconteceu há 80 anos. O dia foi marcado por uma homenagem aos milhões de judeus assassinados durante a II Guerra Mundial, no antigo campo de extermínio de Auschwitz, na Polónia.
Mais Imagens do dia
"Nunca mais"
Mundo
Dia da República na Índia
Mundo
Ingrid
País
"Fab Four"
Desporto
mais imagens do dia