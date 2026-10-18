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O regresso de Leão XIV
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O regresso de Leão XIV
Angelo Carconi - EPA
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O regresso de Leão XIV
Angelo Carconi - EPA
O Papa voltou este domingo a protagonizar a oração do Angelus diante da Praça de São Pedro, no Vaticano, após a operação a que foi submetido no Hospital Gemelli.
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