Oposição de fogo

O registo do foto jornalista Andres Martinez Casares da Associated Press para a Reuters capta o momento em que o senador do Haiti, Jean Marie Ralph Fethiere (PHTK), dispara uma arma no ar, ferindo o jornalista Chery Dieu-Nalio (com capacete) que estava a fazer a cobertura da manifestação, com estilhaços dos projeteis. O senador haitiano abriu fogo contra os manifestantes que protestavam em frente ao Parlamento do Haiti, na capital Porto Príncipe, esta segunda-feira. Além do jornalista da Associated Press também um segurança ficou ferido.