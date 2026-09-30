Sobrevivente dos incêndios florestais na Indonésia

A imagem do orangotango suspenso numa árvore, rodeado por uma paisagem marcada pelo fogo, tornou-se um símbolo da vulnerabilidade da vida selvagem perante os incêndios e a desflorestação.A área afetada corresponde a uma floresta pantanosa de turfa com 657 hectares, classificada como zona de Alto Valor de Conservação e habitat de cerca de 60 orangotangos-de-bornéu. As imagens de satélite indicam que o fogo devastou grande parte desta floresta, após várias semanas de incêndios na região de Kalimantan Ocidental.