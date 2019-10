O tufão Hagibis aproxima-se do centro e leste do Japão. A previsão de chuvas torrenciais e ventos fortes, levou as autoridades a aconselharem mais de um milhão de pessoas a abandonar as suas casas. Centenas de voos e ligações ferroviárias já foram canceladas. O Hagibis pode ser o tufão mais forte dos últimos 60 anos a atingir o país.