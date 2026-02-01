Calamidade prolongada

O primeiro-ministro surge diante dos jornalistas e do país, em São Bento, após a reunião extraordinária do Conselho de Ministros.O Executivo decidiu prolongar até 8 de fevereiro a situação de calamidade, tendo em conta as previsões de novo agravamento do estado do tempo para os próximos dias. Definiu ainda um conjunto de apoios para a recuperação nas regiões atingidas pelo impacto da depressão Kristin."O Governo decidiu consagrar apoios à reconstrução de habitação própria e permanente para intervenções até dez mil euros, acessíveis a todos os cidadãos e famílias, sem necessidade de documentação nos casos em que não haja cobertura de seguro aplicável", anunciou Luís Montenegro, entre outras medidas.