Depois da depressão Kristin. A resposta aos danos e a evolução do estado do tempo
Estragos sobre estragos
Imagem do dia
País
Estragos sobre estragos
Carlos Barroso - Lusa
Carlos Barroso - Lusa
País
Estragos sobre estragos
Carlos Barroso - Lusa
A Praia da Vieira, em Leiria. Multiplicam-se os danos deixados pela passagem da depressão Kristin em Portugal continental.
Estragos sobre estragos
