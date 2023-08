JMJ. Portela movimenta cerca de 960.000 passageiros de 30 de julho a 7 de agosto

Em comunicado publicado na página da internet, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informou que "entre os dias 30 de julho e 7 de agosto, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), foram movimentados, no Aeroporto de Lisboa, cerca de 960.000 passageiros".



De acordo com o regulador da aviação, nos dias 30 e 31 de julho e 6 e 7 de agosto foi ultrapassada a marca dos 110.000 passageiros por dia, correspondendo a um acréscimo de cerca de 10.000 passageiros por dia face ao que é normal para o pico de verão.



Ainda assim, os valores registados durante a JMJ não ultrapassaram o máximo histórico de 113.555 passageiros movimentados na Portela no dia 16 de julho, avançou à Lusa fonte oficial da ANAC.



"Não obstante o grande fluxo de passageiros verificado, em simultâneo com situações de greve, verificou-se que a operação aeroportuária nestes dias decorreu sem constrangimentos significativamente mais impactantes do que os que já decorrem das circunstâncias da operação de verão no Aeroporto Humberto Delgado", apontou o regulador.



A ANAC, que esteve presente diariamente no aeroporto de Lisboa com várias equipas, durante a JMJ, agradeceu ainda aos trabalhadores, a todos os envolvidos no sistema da aviação civil, aos passageiros que colaboraram com as autoridades e às entidades envolvidas no certame religioso, que contribuíram "para o sucesso do evento".



A JMJ de Lisboa terminou no domingo, no mesmo dia em que o Papa Francisco, que chegou a Portugal na quarta-feira, regressou ao Vaticano.



O maior acontecimento da Igreja Católica juntou cerca de 1,5 milhões de jovens no Parque Tejo (Lisboa) para uma missa e uma vigília, com a presença do Papa Francisco.



A próxima JMJ realiza-se dentro de quatro anos em Seul, na Coreia do Sul.