Legislativas. PS é o partido que mais dinheiro pretende gastar na campanha

RTP28 Ago, 2019, 12:58 / atualizado em 28 Ago, 2019, 13:43 | Legislativas2019

No total, são 7.479.213 euros previstos nos orçamentos dos partidos que têm deputados na Assembleia da República, hoje

hoje divulgadas pelo TC





São 2.406.605,00 que o Partido Socialista apresenta de orçamento para a campanha para as eleições de outubro. Valor que conta com uma subvenção estatal de dois milhões e quatrocentos mil euros e 6.605 euros de “contribuição de partido político”. Em comícios e espetáculos, o PS prevê gastar 589 mil euros, mais 508 mil euros em propaganda, comunicação impressa e digital.





Em 2015, o PS teve um orçamento superior, de 2.594.930 euros.









Em 2015, o PSD tinha avançado para eleições com o CDS-PP, tendo a coligação "Portugal à frente" um orçamento de 2.800.000 euros.













A CDU tinha um orçamento superior nas últimas legislativas de 2015, de 1.500.000 euros.





Em quarto lugar no ranking dos gastos para 2019 surge o Bloco de Esquerda, com 983.723 euros de gastos previstos. 890 mil euros deverão vir da subvenção estatal, 77 mil da contribuição de partidos e 15 mil euros de angariação de fundos. Em comícios e espetáculos deverá gastar 484 mil euros, o maior gasto que têm no horizonte da campanha.







Em 2015, o BE tinha previsto gastar 598 mil euros.







O CDS-PP conta gastar 700 mil euros, prevendo apenas em termos de receitas estes 700 mil euros vindos da contribuição do partido. Em custo administrativos gasta 175 mil euros e em cartazes pretende desembolsar 168 mil euros. Em comícios, serão 126 mil euros. Em 2015, tinha avançado em coligação com o PSD.







O Iniciativa Liberal pretende gastar 50 mil euros, vindos apenas de angariação de fundos.







O Juntos pelo Povo tem um orçamento de 28 mil euros, enquanto o PCTP/MRPP prevê um gasto e receitas de 18 mil euros.

O Livre deverá gastar e receber 11 mil euros e o PTP prevê valores na ordem dos quatro mil euros.







, estando prevista essa mesma receita em subvenção estatal. Os custos administrativos e operacionais ascendem a 650 mil euros, enquanto as estruturas, cartazes e telas absorvem 400 mil euros. A propaganda, comunicação impressa e digital levam 350 mil euros. Em comícios e espetáculos, os sociais democratas pretendem gastar menos que os socialistas: 220 mil euros., baseados em receitas de 885 mil euros em subvenção estatal, 275 mil euros de contributo dos dois partidos da coligação (PCP e PEV) e 40 mil euros fruto de angariação. 445 mil euros são para custos administrativos, e 515 mil euros vão para propaganda e cartazes. Em comícios, pretende gastar 200 mil euros., fruto de uma receita desse valor em subvenção estatal. Em custos administrativos estão inscritos 86 mil euros. Em cartazes gasta 19 mil euros e em propaganda, comunicação impressa e digital gasta 24 mil euros.pretende gastar 25 mil euros, apesar de prever como receita 140 mil euros de subvenção estatal, 500 euros de contribuições de partidos e outros 500 euros provenientes de fundos., com receitas dos respetivos partidos e angariação de fundos. O maior gasto previsto pelo PNR é em Tempo de Antena.