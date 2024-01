Aliança Democrática. "Convenção por Portugal" decorre no Centro de Congressos do Estoril

A "Convenção por Portugal", da Aliança Democrática (coligação que juntará nas legislativas de 10 de março PSD, CDS-PP e PPM), decorre ao longo de todo o dia no auditório do Centro de Congressos do Estoril, em Lisboa.





O líder do CDS-PP, Nuno Melo, vai falar durante a manhã e Luís Montenegro fará o discurso de encerramento.



Já Gonçalo da Câmara Pereira, do Partido Popular Monárquico, não consta no programa do encontro.



Está prevista a presença de algumas figuras de relevo da política nacional, como o antigo líder do CDS-PP, Paulo Portas, o presidente da Câmara de Lisboa e a antiga ministra Leonor Beleza



A ex-deputada Cecília Meireles vai também fazer uma intervenção na convenção.





Numa nota à imprensa divulgada na sexta-feira, era referido que a "AD juntará como oradores na convenção um conjunto de personalidades independentes e partidárias" com o objetivo de mostrar que "mais do que um projeto partidário, este é um projeto de governo".





A AD foi apresentada numa iniciativa pública no Porto, a 7 de janeiro, e na segunda-feira passada PSD e CDS-PP aprovaram as suas listas de candidatos a deputados com vista às legislativas antecipadas de 10 de março.