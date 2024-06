Aliança Democrática elege vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul

A deputada do maior partido na oposição foi eleita por 273 votos de um total de 338 votos contados, anunciou a recém-eleita presidente da Assembleia Nacional e da Assembleia do Concelho de Províncias (NCOP, na sigla em inglês) da África do Sul, Thoko Didiza.

De imediato, o vice-presidente do partido de extrema-esquerda Combatentes da Liberdade Económica (EFF), Floyd Shivambu, anunciou no hemiciclo a entrega de uma carta à presidente da Assembleia Nacional, Thoko Didiza, pedindo a instituição de procedimentos para a destituição do Presidente, Cyril Ramaphosa, invocando o caso do alegado roubo de uma elevada quantia de dinheiro, encontrada dissimulada nos estofos dos sofás na sua quinta Phala Phala, em 2020.

O relatório de um painel independente liderado pelo ex-juiz do Tribunal Supremo, Sandile Ngcobo, concluiu, em dezembro de 2022, que pode haver um processo de destituição do Presidente, que negou irregularidades.

Após a eleição para os dois principais da Assembleia Nacional, os deputados reunidos na primeira sessão do parlamento sul-africano iniciaram a votação do próximo Presidente do país, após terem nomeado dois candidatos.

O Presidente da República, Cyril Ramahosa, líder do ANC, que procura a reeleição para um segundo mandato e conta com o apoio do DA e do Partido Livre Inkatha (IFP), tem como opositor o líder do EFF, Julius Malema, que aceitou a nomeação indicada pelo partido Movimento Democrático Unido (UDM, na sigla em inglês), liderado por Bantu Holomisa.

Holomisa foi expulso do comité central do ANC do ex-Presidente Nelson Mandela, em 1996, por denunciar casos de corrupção envolvendo alegadamente o partido e alguns dirigentes, e co-fundou o UDM no ano seguinte juntamente com dirigentes do ANC e Roelf Meyer, o antigo negociador do Partido Nacional (NP) na transição política que pôs fim ao regime de `apartheid` em 1994.

O Aliança Democrática, principal partido da oposição na África do Sul, anunciou hoje um acordo com o Congresso Nacional Africano (ANC) para formar um Governo de Unidade Nacional.

O líder do IFP, Velenkosini Hlabisa, confirmou à Lusa que o partido também faz parte do acordo com os dois maiores partidos políticos da África do Sul para formar um Governo de Unidade Nacional.