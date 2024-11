Andaluzia com mais de 1.500 ocorrências pelo mau tempo e Huelva passa a alerta laranja

O conselheiro da presidência da Junta da Andaluzia, Antonio Sanz, alertou na quinta-feira à noite que a mudança do nível amarelo para laranja na província de Huelva é um "agravamento importante".

O número provisório de mortos nas inundações que devastaram o sudeste de Espanha subiu na quinta-feira para 158, segundo um comunicado oficial dos serviços de emergência publicado na rede social X.

As autoridades espanholas reconheceram também que ainda permanecem "dezenas e dezenas" de pessoas desaparecidas no sudeste de Espanha.

Na Andaluzia (sul), os efeitos da tempestade concentraram-se na província de Cádis durante a manhã de quinta-feira, especialmente nos municípios de San Fernando e Chiclana devido a inundações de casas, garagens, acumulação de poças de água e lama nas ruas e estradas e entupimento de esgotos e da rede pública de saneamento.

O conselheiro indicou que na província de Huelva "foram ativados os planos de emergência e foi solicitado às Câmaras Municipais que ativassem os respetivos planos para atuar com prevenção", ao mesmo tempo que salientou que "estão a ser enviadas mensagens de responsabilidade e cautela à população" em Huelva.

Sobre a tromba de água que eclodiu na quinta-feira de tarde no município de Isla Cristina, em Huelva, o chefe da presidência detalhou que os serviços de emergência receberam várias chamadas alertando para "fortes rajadas de vento" na zona da praia.

Este fenómeno tem provocado "danos significativos" na zona costeira mas também na região "com coberturas e diversos elementos de cobertura que voaram e caíram ramos de árvores" e uma pessoa de 45 anos ficou ferida, numa lesão causada por uma telha.

Várias regiões de Espanha estão desde terça-feira sob a influência de uma "depressão isolada em níveis altos", um fenómeno meteorológico conhecido como DANA em espanhol e como DINA em português.

O fenómeno causou chuvas torrenciais e ocorrências em diversos pontos de Espanha, sobretudo na costa do Mediterrâneo.

A região mais afetada foi a Comunidade Valenciana, no leste do país, com chuvas com níveis inéditos, que fizeram acionar os alertas e avisos mais graves da proteção civil e da meteorologia na terça-feira à noite.

Trata-se de uma das catástrofes naturais mais graves dos últimos 75 anos em Espanha, ultrapassando as inundações de Biescas (Huesca) em 1996, com 87 mortos, e as inundações de Turia em 1957, em que morreram entre 80 e 100 pessoas.