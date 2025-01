Assembleia Municipal de Lisboa retira da agenda votação do referendo ao alojamento local

A presidente da AML, Rosário Farmhouse, justificou a decisão com o conteúdo do parecer do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), no sentido de que o referendo contém "anomalias insanáveis" na proposta de consulta popular, chumbada pelo Tribunal Constitucional no início do mês.

O Movimento Referendo pela Habitação (MRH) entregou no dia 13 de janeiro uma proposta revista de referendo local sobre alojamento local, depois de a presidente Rosário Farmhouse lhe ter dado a oportunidade de reformulação, na sequência do acórdão do Tribunal Constitucional.