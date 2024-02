Autoridades tentam localizar turista belga desaparecido na Lagoa do Fogo

De acordo com o Comando Regional da PSP, a polícia teve conhecimento do desaparecimento do turista, que estava a fazer um trilho pedestre na Lagoa do Fogo, no domingo, através de "uma participação da companheira do cidadão desaparecido", tendo sido desencadeadas "de imediato diligências".

Num comunicado de imprensa, a polícia adianta que, inicialmente, as buscas incidiram no trilho pedestre que o homem estava a realizar, mas depois passaram a abranger "uma área cada vez maior".

Segundo a PSP, as buscas decorrem com recurso a meios da Força Destacada da Unidade Especial de Polícia do Comando Regional, incluindo Equipas Cinotécnicas com canídeos especialmente treinados para situações de salvamento e a utilização do Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT).

Nesta operação, a PSP conta com a colaboração dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo e da Ribeira Grande e da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, cujos operacionais auxiliaram os meios policiais no terreno, o que possibilita "uma busca mais abrangente e minuciosa no teatro de operações", descreve a polícia.

No entanto, "ainda não foi possível localizar" o turista, revela a PSP, solicitando que "qualquer informação útil" que venha eventualmente a ser obtida por algum cidadão "deverá ser prontamente reportada à Divisão Policial de Ponta Delgada".

A PSP alerta ainda que a eventual colaboração de civis "deverá cingir-se, precisamente, à partilha de informações", vincando que as diligências deverão ser realizadas "unicamente por operacionais especializados".