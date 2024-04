Banco espanhol BBVA quer discutir fusão com Sabadell

"O BBVA confirma ter informado o presidente do Conselho de Administração do Sabadell" da sua vontade de "iniciar negociações tendo em vista estudar uma eventual fusão entre as duas entidades", indicou o banco em comunicado enviado ao regulador do mercado espanhol.

O BBVA acrescentou ter nomeado assessores para esse efeito, enquanto o Sabadell, na sua própria comunicação ao supervisor bolsista, a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV), afirmou ter recebido hoje uma proposta escrita do BBVA para uma fusão.

"O Conselho de Administração analisará de forma adequada todos os aspetos da proposta", disse o Sabadell, o quarto grupo bancário espanhol.

Os dois bancos tinham anunciado um primeiro projeto de fusão em novembro de 2020, com o objetivo de resistir melhor à crise económica causada pela pandemia de covid-19.

O projeto, que teria dado origem a um gigante financeiro, seria, no entanto, abandonado 10 dias mais tarde, por falta de "acordo sobre a possível troca de ações entre as duas entidades", segundo o Sabadell.

A proposta de negociações surge um dia depois de o BBVA ter anunciado que obteve lucros líquidos de 2,2 mil milhões de euros entre janeiro e março, mais 19% do que um ano antes.