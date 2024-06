Brent encerra maio em baixa e conhece maior queda mensal do ano

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou a sessão no International Exchange Futures a cotar 24 cêntimos abaixo dos 81,86 dólares com que concluiu as transações na quinta-feira.

Assim, o Brent acaba maio com a maior queda mensal deste ano, depois de perder 6,24 dólares no mercado de futuros.

Os investidores estão agora com a atenção centrada na reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com aliados, a designada OPEP+, que se vai realizar este fim de semana.

Durante este encontro podem aprovar-se novos recortes da produção.