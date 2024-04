Câmara de Leiria aprova projeto de 2,5 milhões para central de mobilidade

Numa nota de imprensa, a autarquia referiu que o terminal intermodal de Leiria (TIL), para substituir a atual estação rodoviária, localizada no centro da cidade de Leiria, além do transporte coletivo de passageiros das redes interurbanas e expressos, vai receber uma praça de táxis, uma estação da Biclis e ligação ao serviço Mobilis e ao percurso Polis.

O futuro equipamento vai permitir a intermodalidade de meios de transporte, numa zona de fácil acesso a diversos serviços e equipamentos.

"O TIL terá espaço para 15 autocarros, um edifício para serviços administrativos e sala de espera para passageiros, uma praça coberta, uma zona de descanso exterior e uma bilheteira, num total de 2.918 metros quadrados de área de construção, que serão complementados com iluminação no pavimento e nos números das docas", adiantou a Câmara.

Segundo o município, no centro da área de intervenção estará o edifício com dois pisos.

Uma sala de espera com vista para todos os cais e com uma capacidade para 100 pessoas, um `lounge` para 20 utilizadores e uma área de encomendas estão previstos para o rés-do-chão, enquanto no primeiro andar estarão os serviços administrativos, com sala de reuniões, quatro gabinetes, uma copa, instalações sanitárias, espaços de apoio e uma receção ao público para atendimento de apoio ao cliente.

Já toda a zona de circulação pedonal vai estar "coberta por três estruturas a alturas diferentes, numa referência conceptual à silhueta da copa dos pinheiros, às células humanas (enquanto elemento de conexão) e aos diagramas dos transportes públicos, reduzindo também o impacto de ocupação do solo".

No âmbito da sustentabilidade, a Câmara destacou a instalação de painéis fotovoltaicos numa das coberturas, com o objetivo de produzir energia suficiente para alimentar a iluminação exterior e interior, assim como a ventilação e a rede elétrica.

O projeto contempla a recolha das águas pluviais para reservatórios, podendo depois ser utilizada para manutenção dos espaços verdes, limpeza ou nas instalações sanitárias, esclareceu a autarquia, acrescentando que se segue a abertura do concurso público.

O município prevê que a empreitada comece em setembro, para o TIL entrar em funcionamento um ano depois.

A decisão de construção deste equipamento decorre do processo de venda das atuais instalações do terminal rodoviário, "situação que obrigou o município a avançar com uma nova solução para garantir a continuidade da prestação deste serviço", justificou.

Em março de 2023, a Câmara anunciou que o novo terminal rodoviário poderia ser construído na zona desportiva, junto às piscinas municipais de Leiria, segundo um estudo pedido pela autarquia.

O estudo apontou três locais como possíveis hipóteses para a deslocalização do atual terminal rodoviário, mas indicou a zona desportiva como a hipótese mais favorável, uma vez que permitiria controlar o tráfego, mesmo com a realização de eventos, como a Feira de Leiria, ou as atividades no estádio.

Na ocasião, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes (PS), afirmou que os terrenos junto ao estádio são da autarquia, pelo que, em termos de viabilidade económica, seria uma "uma vantagem".

Em setembro de 2023, a autarquia divulgou que o projeto de arquitetura que assenta num edifício transparente foi o escolhido pelo júri para a construção do TIL.