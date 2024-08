Canadá vai aplicar tarifa de 100% sobre importação de veículos elétricos da China

O anúncio foi feito após o incentivo do conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, durante uma reunião com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e os ministros do Governo, no domingo.

Jake Sullivan irá fazer a sua primeira visita a Pequim na terça-feira.

Trudeau disse que o Canadá também vai impor uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio chineses: "atores como a China optaram por dar a si próprios uma vantagem injusta no mercado global", afirmou.

Os únicos veículos elétricos de fabrico chinês atualmente importados para o Canadá são os da norte-americana Tesla produzidos na fábrica da empresa em Xangai, embora esta empresa possa evitar os direitos aduaneiros se passar a abastecer o Canadá a partir de fábricas nos EUA ou na Alemanha.

As marcas chinesas ainda não estão presentes no Canadá. No entanto, o gigante chinês dos veículos elétricos BYD criou uma entidade empresarial canadiana na primavera passada e indicou que tenciona tentar entrar no mercado canadiano já no próximo ano.

É provável que as autoridades chinesas levantem preocupações sobre as tarifas norte-americanas junto de Sullivan, uma vez que Pequim continua a reparar a sua economia após a pandemia da Covid-19.

Em maio, o Presidente dos EUA, Joe Biden, impôs novas e importantes tarifas sobre os veículos elétricos chineses, baterias avançadas, células solares, aço, alumínio e equipamento médico.

"Os EUA acreditam que uma frente unida, uma abordagem coordenada sobre essas questões beneficia a todos nós", disse Sullivan aos jornalistas no domingo.

Biden disse, anteriormente, que os subsídios do governo chinês para veículos elétricos e outros bens de consumo garantem que as empresas chinesas não tenham lucro, dando-lhes uma vantagem injusta no comércio global.

As empresas chinesas podem vender veículos elétricos por apenas 12.000 dólares.

As centrais de painéis solares e as fábricas de aço e alumínio da China têm capacidade suficiente para satisfazer grande parte da procura mundial. As autoridades chinesas argumentam que a sua produção mantém os preços baixos e contribuiria para a transição para uma economia verde.

"Estamos a fazê-lo em sintonia, em paralelo, com outras economias de todo o mundo que reconhecem que este é um desafio que todos enfrentamos", disse Trudeau sobre as novas tarifas.

"A menos que todos queiramos chegar a uma corrida para o fundo do poço, temos de nos erguer", sublinhou.

A vice-primeira-ministra Chrystia Freeland disse que o Canadá também lançará uma consulta de 30 dias sobre possíveis tarifas sobre baterias chinesas, peças de baterias, semicondutores, minerais críticos, metais e painéis solares.

"A China tem uma política intencional, dirigida pelo Estado, de excesso de capacidade e de excesso de oferta, destinada a paralisar a nossa própria indústria", afirmou Freeland.

"Simplesmente não permitiremos que isso aconteça com o nosso setor de veículos elétricos, que se revelou tão promissor", afirmou.