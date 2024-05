Careto AirShow junta em Bragança todos os pilotos acrobatas do país

Marcado entre 28 e 30 de junho, no sábado à tarde, dia 29, há três horas de acrobacias nos céus, com mais de uma dezena de exibições no aeródromo de Bragança.

Nesta sexta edição, estão confirmados Luís Garção, com um avião Extra 330 LT, Pedro Cunha Pereira, com Citabria e José Luís Lickfold (Lickair) aos comandos de um Pitts S2A. Em estreia, junta-se Hélder Guerreiro, num RV 007.

A patrulha acrobática ibérica YAKSTARS alinha-se em formação para a exibição de três aeronaves YAK52. A dupla nacional Patrulha Fantasma apresenta-se com duas aeronaves experimentais.

"Este ano temos todos os pilotos acrobáticos do país, o que para nós é muito gratificante. Temos também mais uma vez o campeão do mundo, que é o Ramón Alonso. Além disso, temos outros espetáculos variados, como demonstração de autogiros ou aeromodelos", revelou Nuno Fernandes, presidente do Aeroclube de Bragança.

Os paraquedistas-caretos, que dão nome ao evento, vão saltar "pelo menos quatro vezes" e a Força Aérea Portuguesa junta-se mais uma vez com a passagem de F16 e participação nos batismos de voo que habitualmente são feitos.

"Já cerca de 800 pessoas puderam ter a experiência de voar pela primeira vez nos dias do Careto Airshow ou durante outros eventos que fazemos (...). Pagam-nos com a felicidade delas e por podermos tê-las connosco a fazer aquilo de que nós gostamos muito, que é voar", partilhou Nuno Fernandes.

O Careto Airshow já não é "um evento qualquer" no que toca à acrobacia aérea, segundo Nuno Fernandes, acrescentando que "acaba por ser uma coisa muito profissional e que não se conseguiria fazer sem os 100 voluntários" que auxiliam na logística.

"Este ano contamos ultrapassar os 120 aviões. Vem gente de propósito do Brasil. A pilotar, chegam de França, Luxemburgo, Espanha e Portugal, obviamente. (...) E temos já bastantes contactos até de emigrantes que têm pequenos clubes de voo, alguns que já vêm e outros que querem vir a este evento (...)", contabilizou Nuno Fernandes.

O Aeroclube de Bragança tem ainda em curso voos solidários, que também se realizam no Careto Airshow. Este ano, o valor obtido reverte para a Casa de Trabalho de Bragança, dedicada a crianças e jovens carenciados.

Helder Fernandes, vice-presidente do conselho de administração da instituição, adiantou aos jornalistas que o dinheiro vai ser empregue numa creche, uma nova valência que poderá abrir já em setembro com lugar para 42 crianças até aos 36 meses e que vai ocupar um edifício contíguo à Casa de Trabalho que vai ser reabilitado.

"Vamos precisar de recheio e equipamento para esta que é uma resposta nova. E aqui agradecemos muito ao Aeroclube esta iniciativa porque nos vai ajudar a angariar dinheiro", disse Helder Fernandes.

Nesta edição, o município de Bragança passa a integrar a organização com o Aeroclube e cede 30 mil euros. "(...) Acaba por nos alargar o contacto a outras instituições, o que faz com que se estreitem as relações até entre nossa região e outras, o que faz com que muita mais gente possa vir e facilita-nos muito o trabalho", considerou Nuno Fernandes. O evento vai custar 70 mil euros.

Outras instituições participam no Careto Airshow, como a empresa SevenAir, a Nortávia Academy, nos batismos de voo e solidários, e a Autoridade Nacional da Aviação Civil.

Na sexta-feira, dia 28, Eduardo Madeira é o cabeça de cartaz da noite que termina com um arraial popular com os Banda 4. Sábado, 29 de junho, está de volta a festa dedica à música da década de 80, "Oitentamente", com os TugaBoys DJ`s.

No programa está ainda um `bootcamp` para os amantes de `crossfit`, que vão poder puxar aviões, ou o passeio de carros clássicos do Nordeste Automóvel Clube de Bragança.

João Paulo Rodrigues volta a apadrinhar o evento e estará presente ao longo dos três dias em Bragança. A entrada é grátis e há espaço de restauração, com conceito `street food`.