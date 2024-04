Colisão faz dois feridos ligeiros e corta a Marginal na Parede nos dois sentidos

De acordo com fonte do comando sub-regional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 15:10 registou-se "uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros, de que resultaram dois feridos leves, que foram transportados para o hospital" de Cascais, no distrito de Lisboa.

Em resultado do acidente, a EN6, na zona da Parede, "encontra-se cortada nos dois sentidos", desconhecendo-se para já quando será possível retomar a circulação rodoviária neste troço da Avenida Marginal.

Para o local foram mobilizados nove operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários da Parede e da Polícia de Segurança Pública (PSP), adiantou à Lusa a mesma fonte do comando sub-regional da Grande Lisboa da ANEPC.