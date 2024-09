Congresso dos EUA regressa do verão sob ameaça de paralisação orçamental

Em causa está o projeto de financiamento do governo proposto pela liderança republicana da Câmara dos Representantes, que inclui uma medida para exigir que os eleitores apresentem um comprovativo de cidadania nas eleições presidenciais de 05 de novembro.

É uma provisão que o líder do partido e candidato à presidência Donald Trump apoia, mas que o presidente Joe Biden prometeu que vetará se for aprovada.

Sem conciliação para passar o financiamento do governo até 30 de setembro, haverá uma paralisação federal, conhecida como `shutdown` no jargão político norte-americano, a pouco mais de um mês das eleições presidenciais.

Os republicanos têm defendido a medida como necessária para evitar que "milhares" de pessoas sem documentação votem em novembro, algo que é ilegal e de que não há provas que aconteça de forma sistemática.

O líder republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, fez aprovar em julho legislação que obriga à apresentação de provas de cidadania para votar, mas a proposta não tramitou no Senado, controlado pelos democratas.

O outro ponto em que os dois lados discordam é a duração do acordo, com os republicanos a proporem uma resolução continuada de seis meses e os democratas a quererem apenas resolver o financiamento até dezembro.

A Casa Branca reagiu com desagrado à proposta orçamental, acusando os republicanos de não fazerem o seu trabalho em prol dos cidadãos.

"Em vez de trabalharem de forma bipartidária para fazer o trabalho mais básico e beneficiar o povo americano", declarou a administração em comunicado, "os republicanos estão mais uma vez a desperdiçar tempo com políticas extremistas e uma resolução de longo prazo potencialmente prejudicial".

Com o controlo do Congresso dividido, nenhuma legislação pode ser aprovada sem um acordo bipartidário.

Os democratas querem um acordo curto para que seja necessário aprovar um novo orçamento antes que a nova administração chegue à Casa Branca.

A paralisação do governo mais longa da história do país aconteceu durante a administração de Donald Trump e durou 35 dias, devido ao conflito sobre o financiamento do muro na fronteira com o México.