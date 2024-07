Consórcio que integra Mota-Engil candidato à concessão do novo aeroporto de Luanda

Segundo um comunicado do Ministério dos Transportes angolano, a outra proposta admitida ao concurso para explorar o novo aeroporto de Luanda é um consorcio constituído pela China National Aero-Technology International Engineering Corporation (CAIEC) e peloYunnan Airport Group Co., Ltd.

O concurso público, lançado no passado dia 17 de novembro, prevê a concessão do direito de exploração, gestão e manutenção do AIAAN, por um período de 25 anos, com a possibilidade de se estender por mais 15 anos.

O novo aeroporto tem capacidade para movimentar até 15 milhões de passageiros e 130 mil toneladas de mercadorias por ano, recebendo atualmente apenas voos de carga.

No último trimestre de 2024, segundo o comunicado do Ministério, está previsto que entre em pleno funcionamento com a operacionalização dos voos comerciais (domésticos, regionais e internacionais).

"As referidas propostas serão submetidas a um processo detalhado de avaliação, seguindo-se de uma fase de negociação, tendo em vista a melhoria das propostas admitidas. Somente após a conclusão dessas etapas, a entidade pública contratante tomará a decisão final de adjudicação", sublinha a entidade governamental.

A Corporacion América Airports (CAAP) é especializada na gestão aeroportuária e opera atualmente em 52 aeroportos de seis países da América Latina e da Europa (Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Arménia e Itália), sendo a décima maior operadora aeroportuária do setor privado do mundo.

A Mota-Engil, de origem portuguesa, mas atualmente controlada pela China, é uma empresa especializada no setor da construção e gestão de infraestruturas, com uma posição consolidada entre as 30 maiores empresas de construção europeias, participações em mais de 200 empresas, e presença em mais de 30 países da Europa, África e América Latina.

A Best Fly Angola, Lda, é uma empresa angolana de aviação, fundada em novembro de 2009, oferecendo serviços que incluem voos fretados e gestão de aeronaves.

Quanto ao consórcio chinês, a Yunnan Airport Group Co., Ltd. é uma empresa estatal, que tem sob gestão 15 aeroportos, garantindo um total de 502 mil voos, movimentando 63,9 milhões de passageiros e mais de 400 mil toneladas de carga, e opera em vários aeroportos na província de Yunnan.

A China National Aero-Technology International Engineering Corporation (AVIC) é um conglomerado aeroespacial, de defesa, engenharia e construção de infraestruturas, afiliado à Aviation Industry Corporation of China, Ltd.