Diretor da Agência Internacional da Energia Atómica visita Irão a 6 e 7de maio

"Podemos confirmar que Rafael Grossi estará no Irão a 06 e 07 de maio para reuniões com altos funcionários", informou à agência noticiosa AFP um porta-voz do organismo da ONU, mais de um ano após a última visita do responsável.

O porta-voz da Organização da Energia Atómica do Irão, Behrouz Kamalvandi, também referiu a viagem, tendo a agência noticiosa Tasnim avançado que Grossi vai participar na "primeira conferência internacional sobre energia nuclear" prevista para a província de Isfahan.

O responsável da AIEA manifestou a sua preocupação e apelou "a todos para que usem de extrema contenção" após um ataque de retaliação contra o Irão, atribuído a Israel, no passado dia 19, num contexto de crescente escalada no Médio Oriente devido à guerra em Gaza.

Na altura, não foram registados "quaisquer danos" nas infraestruturas nucleares na sequência das explosões registadas no centro do país, indicou a agência com sede em Viena.

Desde a última visita de Rafael Grossi, em março de 2023, as relações entre as duas partes deterioraram-se fortemente, com Teerão a restringir a sua cooperação e a prosseguir a sua escalada nuclear.

O atual conflito na Faixa de Gaza, entre Israel e os islamitas palestinianos do Hamas, resultou em mais de 34 mil mortos, segundo as autoridades locais.

O conflito resulta de uma retaliação de Israel a um ataque do Hamas, que em 07 de outubro matou em Israel mais de 1.100 pessoas e fez cerca de 250 reféns.