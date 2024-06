EUA anunciam mais meios e medidas para desmantelar tráfico de seres humanos

O Departamento de Justiça indicou, em comunicado, que desde 2020 se registou um aumento de mais de 25% no número de indivíduos acusados de tráfico de seres humanos.

Para combater este fenómeno, o Governo norte-americano anunciou "a reconfiguração de recursos com incentivos financeiros e uma proposta de aumento das penas para os crimes de tráfico de pessoas".

Segundo o Governo, desde junho de 2021 ocorreram mais de 300 detenções, incluindo líderes, organizadores e "facilitadores significativos" do contrabando de seres humanos, levando a mais de 240 condenações.

Alguns dos condenados receberam sentenças superiores a 30 anos de prisão, e as autoridades fizeram "apreensões substanciais de bens e contrabando, incluindo milhões de dólares em dinheiro, imóveis, veículos, armas, munições e drogas".

O executivo liderado por Biden propôs penas aumentadas com base no número de vítimas de tráfico de pessoas imputadas ao suspeito, e penas aumentadas quando a conduta do réu resultar na morte de uma ou mais pessoas.

O Departamento de Justiça também destacou o terceiro aniversário da criação de uma `task-force` dedicada ao desmantelamento destas operações criminosas na Guatemala, Honduras, El Salvador e México.

Grupos de defesa dos migrantes estimaram que o aumento das penas para crimes e das táticas de dissuasão resultará em mais sofrimento para os migrantes.

"Qualquer medida da administração Biden para punir pais e mães, crianças e pessoas que procuram proteção nas nossas fronteiras é uma repetição de erros do passado", defendeu Marisa Limón Garza, diretora de um centro de apoio a migrantes.

"O Governo deve apoiar os migrantes que sobrevivem ao tráfico, ao crime e aos abusos, expandindo o acesso à migração legal", acrescentou.

Gloria Amesquita, assistente jurídica da mesma organização, referiu que "ironicamente, o foco do Governo dos EUA na repressão tornou o tráfico de seres humanos mais lucrativo, atraindo organizações criminosas que o Departamento de Justiça procura agora desmantelar".

"Para combater eficazmente o tráfico de seres humanos precisamos de passar da repressão para a criação de um sistema de imigração moderno e acessível", salientou.