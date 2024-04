EUA não são favoráveis a investigação do TPI à guerra na Faixa de Gaza

"Pensamos que [o Tribunal] não é competente" neste assunto, acrescentou Karine Jean-Pierre.

Segundo o sítio noticioso Axios, no domingo, Benjamin Netanyahu pediu ajuda ao presidente dos EUA, Joe Biden, durante um telefonema, para impedir a emissão daqueles mandados de captura.

Estes mandados poderiam visar o próprio Netanyahu, bem como o ministro da Defesa e o chefe de Estado-Maior.

Em 26 de abril, Netanyahu escreveu nas redes sociais que "a ameaça de deter militares e dirigentes da única democracia no Médio Oriente e do único Estado judaico no mundo era escandalosa" e criaria um "precedente perigoso".