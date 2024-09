Filho de Biden propõe declarar-se culpado em caso de evasão fiscal para evitar julgamento

A advogada de Hunter Biden, Abbe Lowell, disse pouco antes do início da sessão que ele faria uma declaração aceitando o veredicto de culpado, embora se considere inocente, noticiou a estação televisiva norte-americana CNN.

A decisão foi tomada pouco antes do início da seleção do júri, e o anúncio foi seguido de uma pausa no tribunal para o Ministério Público negociar com a defesa.

Trata-se do segundo caso que o filho do chefe de Estado norte-americano enfrenta este ano: o Ministério Público acusa Hunter Biden, de 54 anos, de não ter pagado aproximadamente 1,4 milhões de dólares (1,26 milhões de euros) em impostos federais durante um período de quatro anos, entre 2016 e 2019.

Espera-se que o processo judicial se prolongue por pelo menos um mês, segundo a imprensa norte-americana.