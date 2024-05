Forças israelitas atacam 50 alvos em Rafah

Os bombardeamentos foram dirigidos a "locais terroristas" localizados no extremo sul do enclave palestiniano em preparação da entrada das forças terrestres israelitas no leste de Rafah, de acordo com o porta-voz militar do Exército, Daniel Hagari.

Hoje de manhã, as Forças de Defesa israelitas emitiram uma ordem de evacuação para a região das zonas orientais de Rafah, afetando cerca de cem mil pessoas, num primeiro passo de uma ofensiva em grande escala contra a região, onde se encontram mais de 1,2 milhões de deslocados.

Um correspondente da agência France Presse (AFP) descreveu bombardeamentos incessantes ao fim da tarde em Rafah, depois de o Hamas ter anunciado que aceitou uma proposta apresentada pelo Egito e pelo Qatar para um cessar-fogo com Israel na Faixa de Gaza.

No entanto, Israel indicou que vai analisar a proposta cessar-fogo, mas alega que o plano do Hamas mudou em relação ao quadro anteriormente proposto, segundo uma fonte próxima de Telavive citada pela agência Associated Press (AP).

O plano aprovado pelo Hamas "não é o quadro proposto por Israel", segundo a fonte, que não deu mais detalhes e que falou sob anonimato justificando que as autoridades israelitas ainda estão a elaborar uma resposta formal.

Há vários meses que Egito e Qatar têm mediado conversações entre Israel e o Hamas, procurando encontrar uma solução para a guerra desencadeada pelo ataque do movimento islamita em território israelita, em 07 de outubro passado, a que se seguiu desde então uma retaliação em grande escala das forças de Telavive na Faixa de Gaza.