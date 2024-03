Guterres nomeia brasileira Najla Nassif Palma para defensora na ONU dos direitos das vítimas

Najla Nassif Palma sucede assim à australiana Jane Connors e terá como missão encetar esforços "para promover o compromisso das Nações Unidas de colocar os direitos e a dignidade das vítimas de exploração e abuso sexual na vanguarda dos seus esforços de prevenção e resposta", indicou a ONU em comunicado.

As Nações Unidas recordaram a experiência de 25 anos de Najla Nassif Palma como procuradora federal civil de crimes militares e violência contra as mulheres, "onde tem sido fundamental na promoção da colaboração entre os sistemas de justiça militar e civil, na implementação do direito humanitário internacional e na garantia de uma abordagem abrangente para combater a exploração e o abuso sexual".

"A sua visão holística guiará as iniciativas de prevenção e resposta das Nações Unidas, de modo a garantir que estas se mantenham centradas nas vítimas e eficazes", acrescentou.