Impact III e Mota-Engil notificam AdC da compra do controlo sobre a Lineas

"A operação de concentração consiste na aquisição, pela Impact III, um fundo gerido pela entidade gestora Serena Industrial Partners e pela Mota-Engil, do controlo conjunto da Lineas- Concessões de Transportes", lê-se na informação divulgada pela AdC.

Segundo a ficha do processo, a Impact III é uma "empresa veículo", com sede no Luxemburgo, utilizada para investimentos em projetos de infraestruturas, enquanto a Lineas tem participações de controlo em empresas que gerem infraestruturas de transporte, como a Lusoponte.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da construtora Mota-Engil subiram 0,18% para 5,49 euros.