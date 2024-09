Inapa Portugal pede acesso ao PER por "ser possível manter-se em atividade"

Nos termos e para os efeitos do disposto no art.º 17.º do Regulamento (EU) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, a Inapa -- Investimentos, Participações e Gestão, S.A. ("Inapa IPG") vem comunicar ao mercado que a sua subsidiária Inapa Portugal -- Distribuição de Papel, S.A. ("Inapa Portugal") apresentou hoje, junto do Juízo de Comércio do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, requerimento para instauração de Processo Especial de Revitalização (PER)", lê-se no comunicado.

A "casa-mãe" Inapa declarou insolvência no início deste mês, o que afetou a situação financeira da Inapa Portugal, sendo este um dos argumentos para o pedido de acesso ao PER, além da administração da empresa acreditar "ser possível recuperar a Inapa Portugal e mantê-la em atividade como uma sociedade economicamente rentável".