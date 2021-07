Incêndio em prédio no centro de Lisboa faz duas vítimas e 11 feridos. PR lamenta e acompanha a situação

Numa nota divulgada este sábado no sítio oficial da Presidência da República na Internet, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "lamenta o incêndio urbano que deflagrou na rua Morais Soares, em Lisboa, apresentando a sua solidariedade e sentidas condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais".

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),"Aos feridos resultantes do incêndio, nos quais se incluem dois bombeiros, deseja o Presidente da República uma rápida recuperação. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa encontra-se a acompanhar a evolução da situação", refere-se na mesma nota.Bruno Borges, do INEM, declarou aos jornalistas que esteAs pessoas feridas com gravidade neste incêndio, que se supõe que tenha começado no vão de escadas do prédio, foram encaminhadas para o Hospital de São José, uma dos quais "com prognóstico muito reservado", adiantou.

Pelas 00h45, encontravam-se 80 operacionais e 40 veículos no local, de acordo com o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes. Segundo a Proteção Civil, dois moradores do edifício foram realojados.