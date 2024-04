Irlanda sai da recessão no primeiro trimestre

O aumento do PIB em termos homólogos foi estimado em 0,8%, precisou o gabinete central de estatísticas (CSO na sigla em inglês).

O PIB caiu em todos os trimestres do ano passado, de acordo com o CSO. Uma recessão técnica é geralmente definida por dois trimestres consecutivos de contração do PIB.

Nos últimos três meses do ano passado, o PIB irlandês recuou 3,4% em comparação com os três meses anteriores.

No final de março, um relatório económico do Instituto de Pesquisa Económica e Social indicava que provavelmente a economia cresceria este ano e no próximo.

O estudo assinalou, no entanto, algumas dificuldades, como tensões geopolíticas e o seu impacto nos fluxos comerciais, estrangulamentos em infraestruturas de produção numa economia que funciona em capacidade plena e a gestão eficaz de uma pequena economia aberta que inclui grandes multinacionais.