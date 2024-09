Lisboa e Nova Iorque partilham "boas práticas" para sustentabilidade e problemas sociais

Em declarações à Lusa no final da reunião, que decorreu na sede do executivo da cidade de Nova Iorque, em Manhattan, Carlos Moedas indicou que manteve um "encontro muito especial" com Eric Adams, com quem abordou questões de sustentabilidade e falou dos túneis de drenagem que estão a ser construídos em Lisboa, uma vez que Nova Iorque também sofre com cheias e inundações.

"Estivemos a falar sobre aquilo que estamos a fazer, que é a maior obra da Europa em termos de túneis de drenagem para as águas, para evitar as cheias na cidade de Lisboa. Até lhe mostrei um vídeo de como é que estes túneis estão a ser feitos, 70 metros abaixo do chão em Lisboa. Ele [Eric Adams] virou-se para mim e disse: `Isso é algo que também temos que fazer. Ainda não conseguimos, mas é também algo que Nova Iorque deveria fazer para evitar as cheias`", contou o autarca de Lisboa.

"Começamos a abrir aqui uma relação entre os municípios, ao nível da inovação, da cultura e das pessoas em situação de sem-abrigo, mas sobretudo também nesta área da sustentabilidade e naquilo que são os grandes túneis de drenagem de Lisboa, com engenheiros americanos a irem aos nossos túneis de drenagem, com também a nossa equipa vir cá para ver o que é que eles estão a fazer em termos, por exemplo, de asfalto permeável", acrescentou.

Considerada a obra municipal de maior envergadura alguma vez levada a cabo pela Câmara de Lisboa, o Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL) tem como objetivo proteger a cidade de fenómenos extremos de precipitação, cheias e inundações.

Em relação aos problemas sociais que afetam ambas as cidades, Moedas e Adams abordaram a questão das pessoas em situação de sem-abrigo e dos migrantes que chegam às cidades sem documentação.

"Partilhamos boas práticas e eu disse que, muitas vezes, em Lisboa não consigo ajudar as pessoas que não têm documentação e ele respondeu que se passa exatamente o mesmo em Nova Iorque, e que a documentação é responsabilidade dos Governos, não dos presidentes da Câmara. Portanto, trocamos muito daquilo que são as ideias que nós temos para conseguir evitar que as pessoas caiam numa situação de rua", disse à Lusa.

Carlos Moedas convidou Eric Adams a visitar Lisboa em outubro, para estar presente nas Conferências do Estoril e na abertura do Festival Tribeca em Lisboa, mas o `mayor` nova-iorquino ainda não conseguiu confirmar presença.

O Festival Tribeca foi precisamente um dos motivos que levou Carlos Moedas a deslocar-se a Nova Iorque, onde participará na terça-feira num evento de lançamento deste festival que, pela primeira vez, decorrerá em Lisboa.

"Venho a Nova Iorque especialmente porque vamos lançar pela primeira vez o Festival de Cinema Tribeca em Lisboa, em outubro, (...) na fábrica de Unicórnios, o grande projeto de tecnologia que temos em Lisboa. Com esse projeto, vamos ligar a tecnologia ao mundo da arte e também às pessoas mais vulneráveis, aos bairros municipais. É um festival que não é de tapete vermelho, como se costuma dizer, mas é um festival para trazer também as comunidades, os bairros, os produtores, os pequenos cineastas, aqueles que ainda estão a começar, os jovens, para poderem trabalhar no `Tribeca Film Festival`. Portanto, é um momento muito único", declarou Moedas.

Em causa está o festival norte-americano de cinema Tribeca, que terá uma edição portuguesa, que acontecerá em outubro, em Lisboa, com a presença do realizador Robert de Niro e da produtora Jane Rosenthal.

O Tribeca Festival Lisboa decorrerá entre 17 e 19 de outubro e resulta de uma parceria entre a Tribeca Enterprises, a estação televisiva SIC, a plataforma de `streaming` OPTO e a Câmara Municipal de Lisboa.

Além de Robert de Niro e de Jane Rosenthal, que cofundaram o festival Tribeca em 2002 em Nova Iorque, a edição em Lisboa contará com a presença da realizadora Patty Jenkins, da atriz Whoopi Goldberg e do ator Griffin Dunne.

Na sua passagem por Nova Iorque, Carlos Moedas visitou ainda os escritórios do projeto social `The Brotherhood Sister Sol` e, no domingo, participará numa cerimónia de homenagem aos portugueses e lusodescendentes vítimas dos atentados de 11 de Setembro de 2001.