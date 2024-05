"Maior elogio que se pode fazer ao PSD e ao seu líder" é ligação à raiz social-democrata, afirmou Montenegro

"Mesmo que isso suscite grandes debates sobre as origens, sobre a matriz, a idiossincrasia do partido, até da liderança, eu quero dizer-vos, não é bem uma questão de ser mais urbano ou mais rural", afirmou Luís Montenegro, numa resposta ao Presidente da República que provocou risos e aplausos no jantar que inicia as comemorações do 50.º aniversário do PSD, fundado em 06 de maio de 1974.

Há duas semanas, num jantar com jornalistas estrangeiros, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que o estilo do primeiro-ministro, Luis Montenegro, é "completamente diferente" do líder do anterior Governo, António Costa, pois "é uma pessoa que vem de um país profundo, urbano-rural, urbano com comportamentos rurais".

"Sinceramente, porque o assunto é sério: é uma conceção de valorizar a pessoa em toda a sua dimensão, de acreditar na igualdade de oportunidades (...) Sim, é essa a minha e a nossa conceção, sim, se nos reconhecem essa conceção, eu quero dizer que esse é o maior que se pode fazer ao PPD, ao PSD e ao seu líder", respondeu hoje o líder do PSD e primeiro-ministro.

"Vamos ser mais social-democratas, vamos ser um PSD mais PPD", desafiou, salientando que, quando se tornou líder dos sociais-democratas, há quase dois anos, prometeu um partido "mais identificado com a sua raiz, com a sua raiz social-democrata, com a sua base".