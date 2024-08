Ministério da Saúde de Moçambique diz que 7 casos suspeitos são negativos

"As amostras de todos os casos suspeitos foram testadas no Laboratório de Referência do Instituto Nacional de Saúde e os resultados foram negativos para mpox", refere o Ministério da Saúde, em comunicado, desmentido rumores das últimas horas que davam conta de casos positivos da doença no país.

De acordo com a informação, de 14 a 26 de agosto o sistema de vigilância detetou sete casos suspeitos de mpox, sendo quatro na província de Cabo Delgado, um em Niassa, um na Zambézia e um em Maputo.

"Estes dados não confirmam as informações que circulam nas redes sociais sobre a existência de eventuais casos de mpox no nosso pais. A sintomatologia da mpox é similar a outras doenças de natureza exantemática como por exemplo sarampo, rubéola e varicela. Estes casos negativos de mpox têm revelado se tratar de outras doenças exantemáticas", lê-se ainda no comunicado.

O Ministério da Saúde recorda que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou em 14 de agosto a mpox como uma Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional e que, em sequência, as autoridades sanitárias moçambicanas elevaram o nível de alerta da vigilância em todo o país.

"A elevação do nível de alerta tem como objetivo incrementar a sensibilidade do sistema de vigilância em saúde e deste modo, melhorar a identificação de casos suspeitos da doença. Como resultado deste alerta máximo, o sistema de vigilância em saúde tem vindo a identificar ativamente os indivíduos suspeitos desta doença que são imediatamente testados para confirmar ou descartar a infeção", acrescenta o comunicado, que apela à população para "evitar o pânico" e para acompanhar as informações divulgadas pelas autoridades de saúde.