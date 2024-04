Navio danificado no Mar Vermelho em suposto ataque dos Huthis

O ataque aconteceu na costa de Mokha, no Iémen, disse o UKMTO, indicando "uma explosão nas proximidades de um navio mercante", acrescentando: "O navio e a tripulação estão seguros" e a caminho do próximo porto de escala.

Os Huthis não reconheceram imediatamente qualquer ataque, embora as suspeitas recaiam sobre o grupo iemenita, que habitualmente demora várias horas para reivindicar as suas ações.

Os rebeldes, aliados do Irão, justificam os seus ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Aden com a tentativa de pressão sobre Israel, com vista a pôr fim à guerra contra o grupo palestiniano Hamas na Faixa de Gaza, que já matou mais de 34 mil palestinianos.

O conflito começou após militantes liderados pelo Hamas atacarem Israel em 07 de outubro, matando quase 1.200 pessoas e fazendo cerca de 250 outras como reféns.

Desde novembro, os Huthis já lançaram mais de 50 ataques a navios, apreenderam uma embarcação e afundaram outra, segundo a Administração Marítima dos Estados Unidos.

Os ataques diminuíram nas últimas semanas, à medida que os rebeldes foram alvo de uma campanha de bombardeamentos aéreos liderados pelos Estados Unidos no Iémen, mas o transporte marítimo através do Mar Vermelho e do Golfo de Aden diminuiu devido às ameaças.

As autoridades norte-americanas indicaram que os rebeldes podem estar a ficar sem armas como resultado da campanha liderada pelos Estados Unidos.

No entanto, o grupo iemenita retomou os seus ataques na semana passada. Na manhã de domingo, os militares dos Estados Unidos abateram cinco `drones` sobre o Mar Vermelho, disse o Comando Central.