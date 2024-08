Polónia aumenta gastos em 2025 em defesa para valores recorde

Tusk apresentou os principais pontos do orçamento do próximo ano, que descreveu como "generoso" e que apoia um maior crescimento económico.

Tusk disse que cerca de 186 mil milhões de zlotys (43,3 mil milhões de euros) serão gastos no próximo ano para aumentar a defesa do país, vizinho e aliado da Ucrânia, que enfrenta desde fevereiro de 2022 a invasão russa, manifestando uma elevada preocupação com a segurança.

"É um grande esforço, mas não há volta a dar", comentou Tusk em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro polaco e ex-presidente do Conselho Europeu indicou que o montante representa um aumento significativo em relação às despesas com a defesa em 2024, que representam mais de 4% do PIB.

A Polónia é líder, em termos de despesas em defesa, na União Europeia e na NATO, cujos 32 estados-membros estão comprometidos a dedicar acima de 2% ao setor.

O vice-ministro da Defesa, Stanislaw Wziatek, afirmou aos meios de comunicação polacos que os gastos militares no próximo ano atingirão 4,7% do PIB, mais do dobro do compromisso com a Aliança Atlântica.

A Polónia, que apoia a luta da Ucrânia contra a invasão da Rússia, está a fazer grandes compras de equipamento militar, incluindo aos Estados Unidos e à Coreia do Sul, sendo igualmente a principal passagem de armamento ocidental para as tropas de Kiev.

O crescimento económico da Polónia deverá ser de 3,9% no próximo ano.