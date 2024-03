Portas avisa que legislativas "ainda não estão decididas" e apela ao voto útil na AD

Num jantar-comício da AD nas Caldas da Rainha, perante cerca de 2.500 pessoas, Paulo Portas pediu a ajuda "de quem ainda não decidiu" e deixou fortes ataques quer ao PS, quer ao Chega, sem nunca nomear o partido liderado por André Ventura.

"Estamos a poucos dias de uma eleição que é muito importante, em que os portugueses, se quiserem, dirão que estão cansados de um Estado-partido e que defendem e querem uma democracia com alternância", afirmou.

Paulo Portas disse manter a ideia, que transmitiu na convenção da AD em janeiro, de que as legislativas antecipadas de 10 de março ainda não estão decididas.

"Ainda não estão decididas, avançámos sim, mas ainda não o suficiente para ter a certeza que Pedro Nuno Santos não será primeiro-ministro", avisou.

Recorrendo a uma expressão popular, Paulo Portas defendeu que o "que tem de ser é a AD chegar em primeiro lugar e o que tem muita força é a AD ter força suficiente para ter previsibilidade e estabilidade na governação".

Esta frase levou alguns dos presentes no jantar a gritar "maioria, maioria", levando o antigo vice-primeiro-ministro a pedir calma.

"Ninguém falou aqui em maioria, nem em euforia, mas em convencer as pessoas que têm dúvidas. Cuidado: não adormeçam sábado a pensar que este ciclo triste do PS vai acabar e não queiram acordar na segunda-feira com Pedro Nuno Santos como primeiro-ministro e uma geringonça a caminho porque em vez de votarem na AD, dispersaram o seu voto", alertou.