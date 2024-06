PR Ramaphosa reeleito para segundo mandato na África do Sul

Ramaphosa foi reeleito com 283 votos de um total de 339 votos contados na noite de hoje, na primeira sessão do 7º Parlamento sul-africano, realizada na Cidade do Cabo, anunciou o juiz Raymond Zondo, que presidiu aos procedimentos.

O líder do partido de extrema-esquerda Combatentes da Liberdade Económica (EFF), Julius Malema - segundo candidato nomeado para o cargo de Presidente da República pelos 342 deputados empossados na sessão de hoje -, obteve 44 votos.

O atual chefe de Estado sul-africano sucedeu a Jacob Zuma no cargo de Presidente da República - de quem era vice-presidente -, prometendo combater a corrupção no país.

Em 2018, Zuma foi pressionado a afastar-se pelo comité central do ANC Governante depois de múltiplos escândalos relacionados com corrupção pública.

Em 2022, o Governo sul-africano estimou que a captura do Estado pela grande corrupção pública no mandato de quase 10 anos de Zuma custou ao país cerca de 500 mil milhões de rands (29,3 mil milhões de euros).

A reeleição de Ramaphosa é considerada um "claro sinal" de viragem para uma nova política centrista e liberal após 30 anos sob a governação do ANC, de ideologia marxista-leninista, numa aliança tripartida com o Partido Comunista das África do Sul (SACP) e a confederação sindical (COSATU), segundo analistas sul-africanos.

"É o endossar de políticas centristas e democráticas longe da política radical e racial defendida pelo partido de extrema-esquerda Combatentes da Liberdade Económica (EFF, na sigla em inglês) e os seus apoiantes hoje o ATM, UDM e o NCC", apontou o editor do portal News24, Adriaan Basson.

Na ótica deste analista, a reintrodução do caso de Phala Phala na agenda do sétimo parlamento é uma estratégia do EFF para testar a nova coligação de partidos do ANC Governante -- o Aliança Democrática (DA) e o Partido Livre Inkatha (IFP) -, no sentido de averiguar se votarão contra um processo de destituição do presidente Ramaphosa, que é também líder do ANC.

"É este tipo de cenários que irá testar o acordo para a formação de um Governo de Unidade Nacional (GNU) celebrado entre os partidos da troika hoje", salientou o analista sul-africano.

O parlamento sul-africano empossou, de manhã, 85,5% dos 400 recém-eleitos legisladores, após um boicote do partido uMkhonto weSizwe (MK), do ex-Presidente Jacob Zuma, por falta de comparência na Assembleia Nacional, a câmara alta do parlamento sul-africano.

O partido dissidente do ANC, que recusou formar Governo com o partido no poder, elegeu 58 mandatos para a Assembleia Nacional, tendo sido a terceira força política mais votada nas eleições de 29 de maio com 14,58% dos votos, segundo a comissão eleitoral.

O ANC, que obteve 40,18% dos votos, perdeu a maioria, vendo-se obrigado a formar um Governo de Unidade Nacional.

Pela primeira vez nos últimos 30 anos de democracia na África do Sul, um deputado do maior partido de oposição DA foi eleito vice-presidente da Assembleia Nacional do Parlamento sul-africano.

A deputada do DA, Annelie Lotriet, foi eleita para o segundo mais alto cargo com o apoio do ANC, o antigo movimento de libertação de Nelson Mandela que governa a África do Sul desde o fim do `apartheid`.

O juiz Raymond Zondo, que presidiu à cerimónia de tomada de posse dos legisladores, e à eleição do chefe do Estado, salientou que "30 anos de democracia são um marco importante", acrescentando que "os sul-africanos têm a oportunidade de olhar para trás e ver onde [cometeram] erros".

O juiz sul-africano que ouviu entre agosto de 2018 e dezembro de 2021 mais de 300 testemunhas sobre corrupção pública no âmbito de uma comissão de investigação ad-hoc, concluiu no seu relatório que "o produto da corrupção pública generalizada, em benefício do ANC, o colapso da governação das SOES, e a falta de transparência", fomentou o crescimento de uma "cultura de impunidade" no país.

A comissão judicial `Zondo` foi criada em janeiro de 2018 na sequência de um relatório sobre corrupção intitulado "Captura do Estado", da autoria da então procuradora-geral da República (PGR) Tuli Mandonsela, divulgado em outubro de 2016.