Presidente da Câmara de Nova Iorque acusado de suborno e outros crimes

Segundo o gabinete do procurador norte-americano em Manhattan, Adams "não só aceitou, como procurou contribuições ilegais para a campanha" para liderar a câmara.

O caso também inclui suspeitas de ajuda a funcionários turcos para aprovações de segurança contra incêndios para um novo edifício diplomático na cidade dos Estados Unidos.

A acusação alegou que Adams "solicitou e exigiu" subornos, incluindo benefícios de viagens de luxo gratuitas e com grandes descontos a um funcionário turco, que, por seu lado, procurava a ajuda de Adams relativamente a regulamentos do consulado turco em Manhattan.

Adams terá criado e deu instruções a outros para criarem registos falsos de modo a sugerir que tinha tido despesas de viagem que, na realidade, eram gratuitas, alegaram ainda os procuradores.

De acordo com a acusação, Adams também apagou mensagens com outras pessoas envolvidas na sua conduta incorreta e que, segundo a acusação, inclui conspiração, fraude eletrónica e suborno.

As acusações foram tornadas públicas horas depois de agentes do FBI terem entrado na residência oficial do presidente do município e terem apreendido o seu telemóvel.

Num discurso em vídeo divulgado na quarta-feira à noite, Adams prometeu lutar contra quaisquer acusações, garantindo ser um "alvo" num caso "baseado em mentiras".