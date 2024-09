Prisão preventiva para suspeito de crimes de violação contra a ex-mulher e a filha em Cascais

A medida de coação, a mais gravosa, foi decretada esta tarde pelo Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, no distrito de Lisboa, segundo indicou à agência Lusa a fonte da Polícia Judiciária (PJ).

A PJ tinha informado esta manhã que deteve na quinta-feira no concelho de Cascais um homem, de 41 anos, suspeito dos crimes de violação, rapto e violência doméstica contra a ex-companheira e uma filha menor do casal, situação que se verificou durante mais de 10 anos.

Em comunicado, esta força de investigação criminal adiantou ter tido conhecimento da situação na sequência de um atendimento hospitalar a uma das vítimas.

"A investigação, que contou com o apoio do Laboratório de Polícia Científica desta Polícia, recolheu fortes elementos probatórios que permitiram a localização e detenção do agressor", indicou a PJ.