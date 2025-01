PS candidata vereadora Filipa Faria à Câmara de Sines

Segundo a Comissão Política Concelhia de Sines do PS, em comunicado, a escolha de Filipa Faria, de 52 anos, para cabeça de lista à Câmara Municipal de Sines nas eleições autárquicas foi decidida na passada sexta-feira.

A candidata, que integra o executivo da Câmara de Sines, liderado pelo socialista Nuno Mascarenhas, impossibilitado de se recandidatar pela limitação de mandatos, disse ter aceitado o convite para liderar a candidatura "com enorme honra" e "sentido de responsabilidade".

"Foi com enorme honra e grande sentido de responsabilidade que aceitei o voto de confiança que os militantes do Partido Socialista depositaram em mim, acreditando igualmente que os sinienses confirmarão, nas eleições, esta escolha", afirmou em declarações à agência Lusa.

Segundo a comissão política, Filipa Faria, é licenciada em Direito pela Universidade Lusíada, é advogada desde 1998, formadora desde 2000 e foi secretária-geral da Associação de Armadores da Pesca Artesanal e do Cerco do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina desde 2003.

Foi membro da Comissão Permanente de Segurança dos Homens do Mar, do Conselho Consultivo das Águas do Sul e do Conselho Geral da extinta Comarca do Alentejo Litoral e é vereadora da Câmara de Sines desde outubro de 2013.

Enquanto vereadora assumiu pelouros nas áreas da gestão patrimonial, jurídica, ambiente e fiscalização municipal, cadastro, topografia e desenho, ordenamento do território e planeamento, bem como a promoção territorial e turismo.

"Há quase 12 anos que integro o executivo da Câmara de Sines, liderado pelo Nuno Mascarenhas, e tenho consciência do legado deste ciclo autárquico, mas os tempos que aí vêm são especialmente desafiantes, exigirão ainda mais de nós todos e sei que posso contribuir para um desenvolvimento mais sustentável, mais inclusivo e também mais participado", afirmou.

Esta candidatura "pretende ser um projeto coletivo, amplo e aberto a todos quantos têm uma visão de prosperidade para Sines e para Porto Covo e ambicionam um futuro de crescimento, mas equitativo", acrescentou.

O município de Sines é liderado pelo PS, estando o presidente Nuno Mascarenhas a cumprir o seu terceiro e último mandato.

O atual executivo municipal de Sines é constituído por quatro eleitos do PS, dois do movimento MAIS e um da CDU.