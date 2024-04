PSI sobe 1,03% com Jerónimo Martins a liderar subidas

Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 ficaram em alta, uma desceu (a Galp) e uma ficou inalterada (a Greenvolt nos 8,30 euros).

A Jerónimo Martins subiu 2,42% para 19,49 euros, após ter anunciado na sexta-feira que as vendas cresceram 18,6% no primeiro trimestre do ano, ultrapassando os 8,1 mil milhões de euros, segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a empresa, o resultado líquido chegou aos 97 milhões de euros - incorporando dotação inicial de 40 milhões da recém-criada Fundação Jerónimo Martins - um valor em linha com o mesmo período do ano passado.

A Galp foi a única cotada que terminou a sessão no `vermelho`, ao ceder 0,73% para 20,39 euros, após a valorização acentuada que registou na semana passada. Na sexta-feira atingiu 20,54 euros por ação, um novo máximo.

A petrolífera alcançou desde 19 de abril uma valorização de 27,12%, depois de ter divulgado que a reserva de petróleo na Namíbia tem potencial para ser uma "descoberta comercial importante".

No resto da Europa, Madrid desceu 0,48%, Paris 0,29% e Frankfurt 0,24%, mas Milão e Londres registaram subidas ligeiras de 0,14% e 0,09%, respetivamente.