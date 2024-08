Revisão da retenção na fonte do IRS é preocupação do Governo com o curto prazo

"O seu reflexo [descida do IRS em 2025] nas tabelas de retenção na fonte em 2024 é responsabilidade do Governo e não nossa. Temos já fiscalistas a dizer que esta revisão das tabelas de retenção na fonte pode ter ido longe demais", afirmou o secretário-geral socialista em Penafiel.

Pedro Nuno Santos anotou que, havendo uma retenção menor este ano, no próximo ano, em momento de liquidação do IRS, os contribuintes portugueses poderão, em vez de terem os tradicionais reembolsos, terem mesmo de pagar no momento da liquidação do imposto.

Para o líder do PS, a decisão do Governo "é mais um momento que mostra um Governo preocupado com o curto prazo e não com uma transformação estrutural do país".

Falando em Penafiel, no distrito do Porto, à margem da visita que realizou à Feira Agrícola do Vale do Sousa (Agrival) recordou que a redução do IRS a partir de 2025 é responsabilidade do PS, nomeadamente grande parte dos 1,3 milhões de euros do Governo liderado pelo Partido Socialista.

A isso acresce a redução adicional já aprovada nesta sessão legislativa também sob proposta do PS, anotou ainda.